У депутата рязанской облдумы нашли неучтенную в декларации недвижимость

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:00:45+03:00

Во время очередной проверки прокуратура обнаружила у народного избранника «объект незавершенного строительства»

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Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах Рязанской областной Думы разместила в «РВ» информацию о депутате Викторе Дрейлихе, который не указал в декларации недостроенный объект, общей площадью 324 квадратных метра.

Отмечается, что на объект комиссии указала прокуратура Рязанской области.

Напомним, проверку в отношении Дрейлиха депутаты решили провести еще в сентябре прошлого года.

— Проверка проводится в установленное законом время, в течение 60 рабочих дней, но думаю, что мы проведем ее раньше, — сообщил тогда депутат, председатель комиссии Николай Митрохин. — Материалы все составлены, разошлем запросы, государственные структуры быстро дадут нам ответ, и проверку мы завершим в течение месяца, после чего предоставим информацию о полноте и достоверности всех данных.

Отметим, что Виктор Дрейлих является депутатом Рязанской областной думы VI созыва от партии «Единая Россия». В законодательном собрании он возглавляет Комитет по экологии и природопользованию.

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ИСТОЧНИК KP.RU