На сцене Рязанской филармонии с концертом выступит Владимир Кузьмин

15 Янв. 2020 2020-01-15T08:26:33+03:00

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28 января на сцене Рязанской областной филармонии с главными хитами и очередным доказательством того, что рок-н-ролл жив, выступит Владимир Кузьмин. Рок-н-ролл будет жив, до тех пор, пока ребята и девчата будут создавать свои группы, превращая школьные вечера и подъезды в полигон для проверки своей профпригодности на звание настоящего рокера. И ничем этот рок из себя не вытравишь. Кузьмин ведь тоже пытался. Все два курса Московского института инженеров железнодорожного транспорта. Но через два года понял. Что-то не то. Конечно, может страна и потеряла выдающегося железнодорожника. Но это мы уж как-нибудь переживем.

А вот если бы не было «Динамика», то согласитесь, наша рок-палитра была бы какой-то не полной. Правда в Министерстве культуры считали по-другому и в 83-ем «Динамик» прикрыли. Но Кузя, как любя, хоть и несколько фамильярно, его называют поклонники, и здесь нашел выход. Просто объявил себя солистом, «Динамик» сделал безымянным аккомпанирующим составом и двинулся дальше. Хотя «посвященные» знали все. И все понимали. И потирали руки, ехидно смеясь над «яйцеголовым» начальством. Голь на выдумки хитра!

На нынешнюю встречу с Кузьминым тоже наверняка придут «посвященные», которые лучше нас знают, когда, что написано и где сыграно. Расставание с какой из жен стало поводом для «Я не забуду тебя», и кому был посвящен «Грешный ангел». В общем, удивлять некого и нечем. Хотя оторопь иногда все-таки берет. Вы только вдумайтесь. Пять пластинок с «Динамиком», одна с группой «Центр» и двадцать пять сольных. А ведь это сотни песен. И каких песен! И это все, грубо говоря, с 80-го по нынешний 2020-й. Когда только успевает? Будет возможность — поинтересуйтесь. На предстоящем концерте у вас такая возможность появится.

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести на едином портале билетного пространства.

Возраст 12+

ИСТОЧНИК KP.RU