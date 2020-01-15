2020-01-15T06:04:51+03:00
Здоровье

Рязанский перинатальный центр получил новые инкубаторы для выхаживания малышей

Все необходимые манипуляции с ребенком – от измерения веса до насыщения крови кислородом – можно делать теперь внутри кувеза
Александр РАДЫГИН
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Фото: минздрав Рязанской области.Фото: минздрав Рязанской области.
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В рязанский перинатальный центр поступили новые инкубаторы для новорожденных, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Преимущества инкубаторов-кувезов – это панель управления, сложная система сигнализаций и автоматический мониторинг показателей здоровья. Кувезы предназначены для второго этапа выхаживания, то есть, для детей, которых уже перевели из реанимации. В отделении им все еще требуются особые условия для восстановления или реабилитации.

Аппаратура сама контролирует артериальное давление, частоту дыхания, сердечные сокращения, насыщение крови кислородом. Вес ребенка также измеряется автоматически. Если потребуется провести флюорографию или другие исследования, конструкция инкубатора также поможет это сделать с минимальным беспокойством для крошечного пациента.

— Почти все необходимые манипуляции теперь можно проводить внутри инкубатора, не тревожить детей для измерения веса, например, и это способствует их скорейшему восстановлению, — отметила заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Ирина Борисова.

В настоящее время персонал перинатального центра учатся работать с новыми аппаратами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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