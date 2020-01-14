В среду в Рязанской области потеплеет до +3 градусов

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:45:01+03:00

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Рязанское Управление МЧС опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 15 января.

В среду обещают облачную погоду с прояснениями, в основном без осадков. Ветер юго-западный, умеренный, днем порывы до 12-17 м/с.

Внимание: на дорогах гололедица!

Температура воздуха ночью -6...-1 °С, днем столбики термометров поднимутся до -2...+3°С.

Кстати, самым теплым этот день в Рязани был в 1993 году, когда воздух прогрелся до +2,8°С. А вот самая низкая температура в середине января зафиксирована в 1972-м – тогда столбики термометров упали почти до -31°С.

ИСТОЧНИК KP.RU