В Рязанской филармонии представят спектакль «Шашни»
27 января в 19.00 на сцене Рязанской филармонии - премьерный спектакль "Шашни".
Чего только не выдумали умники, чтобы оправдать супружескую измену: кризис среднего возраста, духовный застой, творческую неудовлетворенность, поиск идеала и т. д. и т. п.
Но измена есть измена и боль от неё нешуточная. Рассуждают на эту тему зачастую мужчины, ведь кризис – среднего и старшего возраста – приходит, как правило, именно к ним. А боль в таких случаях испытывают женщины. Героиня этой забавной истории нашла неординарный выход из типичной ситуации.
Настоящая женщина начинает битву и выигрывает в нелёгкой борьбе за своё достоинство, свою семью и за свой душевный покой в зрелом возрасте. Но вот насколько это ей нужно? И стоит ли победа затраченных усилий? Вопрос спорный...
В ролях: Станислав Садальский, Татьяна Орлова, Илья Бледный, Мирослава Карпович (в составе возможны изменения, отмечают организаторы).
Билеты - на rzn.kassy.ru. Возрастное ограничение 16+.
На правах рекламы.
Афиша мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU