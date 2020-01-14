2020-01-14T16:24:33+03:00
Звезды

В Рязанской филармонии представят спектакль «Шашни»

Роли исполняют Станислав Садальский, Татьяна Орлова, Илья Бледный и Мирослава Карпович
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27 января в 19.00 на сцене Рязанской филармонии - премьерный спектакль "Шашни".

Чего только не выдумали умники, чтобы оправдать супружескую измену: кризис среднего возраста, духовный застой, творческую неудовлетворенность, поиск идеала и т. д. и т. п.

Но измена есть измена и боль от неё нешуточная. Рассуждают на эту тему зачастую мужчины, ведь кризис – среднего и старшего возраста – приходит, как правило, именно к ним. А боль в таких случаях испытывают женщины. Героиня этой забавной истории нашла неординарный выход из типичной ситуации.

Настоящая женщина начинает битву и выигрывает в нелёгкой борьбе за своё достоинство, свою семью и за свой душевный покой в зрелом возрасте. Но вот насколько это ей нужно? И стоит ли победа затраченных усилий? Вопрос спорный...

В ролях: Станислав Садальский, Татьяна Орлова, Илья Бледный, Мирослава Карпович (в составе возможны изменения, отмечают организаторы).

Билеты - на rzn.kassy.ru. Возрастное ограничение 16+.

На правах рекламы.

Афиша мероприятия.

Афиша мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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