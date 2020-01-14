14 Янв. 2020 2020-01-14T15:55:34+03:00

Против двоих рязанских уклонистов от армии возбудили уголовные дела. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Молодые люди расписались в повестке, но в нужное время в военкомат не явились. Им грозит до 2 лет лишения свободы

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Следователи Московского МСО возбудили уголовные дела в отношении двух 20-летних рязанцев, подозреваемых в уклонении от прохождения военной службы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, в октябре и ноябре 2019 года молодые люди под роспись получили повестки о явке в районный военкомат. Но в указанные в повестке день и час призывники не явились. При этом никаких законных оснований для освобождения от военной службы у них не было.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.

СПРАВКА «КП»

Уклонение от призыва на военную службу наказывается:

- штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до восемнадцати месяцев;

- принудительными работами на срок до 2-х лет;

- арестом на срок до 6 месяцев;

- лишением свободы на срок до 2-х лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU