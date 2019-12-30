На сельхозпредприятии под Рязанью нашли скрывающегося от армии уклониста
Прокуратура Захаровского района во время проверки обнаружила на одном из сельскохозяйственных предприятий уклониста, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено что в ООО им. Алексашина трудоустроен 23-летний мужчина, уклоняющийся от призыва на военную службу. В нарушение Положения о воинском учете, кадровый работник не отправил в комиссариат сведения о приеме на работу молодого человека, не служившего в армии.
В итоге прокурор в отношении ответственного виновного лица возбудил дело об административном правонарушении.
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ИСТОЧНИК KP.RU