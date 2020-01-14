Срочно разыскиваются родные 11 рязанских подводников, погибших в годы войны

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:13:10+03:00

В Великую Отечественную моряки сражались на Балтике. Их суда навечно остались на дне моря

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В Рязанской области разыскивают родственников 11-ти моряков-подводников, погибших в годы Великой Отечественной войны на Балтийском море. По замыслу международного проекта «Поклон кораблям Великой Победы», на всех затонувших судах установят памятные таблички, чтобы увековечить воинскую доблесть подводников.

Уроженцами Рязанской области являются моряки-подводники:

- Саплин Василий Иванович, 1918 г.р. Старший лейтенант, командир БЧ-1. Подводная лодка Щ-406. Рязанская область, Спасский район;

- Мирошин Дмитрий Меркулович, 1910 г.р. Мичман, старшина группы торпедистов. Подводная лодка Щ-406. Рязанская область, Ухоловский район, село Воронежские Верхи;

- Зотов Василий Иванович, 1920 г.р. Старшина 2 статьи, командир отделения торпедистов. Подводная лодка Щ-320. Рязанская область, город Скопин;

- Суляев Василий Иванович, 1917 г.р. Краснофлотец, трюмный. Подводная лодка Щ-320. Рязань, ул.1-го Мая, дом №57. Отец: Суляев Иван Иванович;

- Варламичев Алексей Васильевич, 1920 г.р. Краснофлотец, электрик. Подводная лодка С-12. Пронский район, деревня Хохлово. Отец: Василий Алексеевич;

- Илюшкин (Ильюшкин) Иван Константинович, 1914 г.р. Старшина 2 статьи, командир отделения. Подводная лодка Щ-405. Ухоловский район;

- Михайлов Владимир Дмитриевич, 1907 г.р. Главный старшина, старшина группы трюмных. Подводная лодка Щ-405. Сасовский район, село Огарево;

- Тишкин Петр Анисимович, 1911 г.р. Главный старшина, старшина группы трюмных. Подводная лодка Щ-317. Шиловский район, село Пустополье;

- Соболев Василий Иосифович, 1913 г.р. Главный старшина, старшина группы торпедистов. Подводная лодка Л-2. Захаровский район, село Плахино;

- Рязанов Василий Иванович, 1917 г.р. Старшина 2 статьи, командир отделения электриков. Подводная лодка Л-2. Чучковский район, поселок Чучково;

- Мосин Сергей Яковлевич, 1919 г.р. Старшина 2 статьи, командир отделения мотористов. Подводная лодка Щ-302. Рыбновский район.

Реализуют международный проект по поиску родственников моряков Фонд президентских грантов и Русское географическое общество.

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