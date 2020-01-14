Рязанка сняла с карты знакомого все деньги, а потом заявила, что это его подарок

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:45:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские раскрыли кражу мобильного телефона и банковской карты, с которой сняли 98 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 45-летний рязанец, сообщивший, что после праздничного застолья не нашел дома кредитку и телефон. Мужчина не смог вспомнить, кто именно из череды гостей, заходивших в тот вечер, мог пойти на кражу. В какой-то момент хозяин жилища заснул, очнувшись лишь утром.

Установить всех участников застолья оказалось непросто, поэтому оперативники сосредоточились на поисках банковской карты. Вскоре выяснилось, что с кредитки сняли деньги. На камерах, установленных на банкомате, полицейские увидели хорошо знакомую им 21-летнюю рязанку. Она еще будучи подростком часто убегала из дома.

Оперативники разыскали и задержали девушку. На допросе она сообщила, что это была не кража, а подарок, о котором пострадавший просто не помнит, но эта версия не прошла.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В рязанском магазине автозапчастей насильно удерживали подростка

Его наряду с товарищами торговцы заподозрили в краже и решили обойтись без полиции (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU