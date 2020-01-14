2020-01-14T13:45:27+03:00
Происшествия

Рязанка сняла с карты знакомого все деньги, а потом заявила, что это его подарок

Побывав в гостях, молодая женщина прихватила мобильник и банковскую карту хозяина квартиры
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские раскрыли кражу мобильного телефона и банковской карты, с которой сняли 98 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 45-летний рязанец, сообщивший, что после праздничного застолья не нашел дома кредитку и телефон. Мужчина не смог вспомнить, кто именно из череды гостей, заходивших в тот вечер, мог пойти на кражу. В какой-то момент хозяин жилища заснул, очнувшись лишь утром.

Установить всех участников застолья оказалось непросто, поэтому оперативники сосредоточились на поисках банковской карты. Вскоре выяснилось, что с кредитки сняли деньги. На камерах, установленных на банкомате, полицейские увидели хорошо знакомую им 21-летнюю рязанку. Она еще будучи подростком часто убегала из дома.

Оперативники разыскали и задержали девушку. На допросе она сообщила, что это была не кража, а подарок, о котором пострадавший просто не помнит, но эта версия не прошла.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В рязанском магазине автозапчастей насильно удерживали подростка

Его наряду с товарищами торговцы заподозрили в краже и решили обойтись без полиции (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На рязанской трассе под колеса машины попала редкая для региона сова
Под Рязанью обустроят восемь прорубей для купания в Крещенскую ночь
Соседи помогли предотвратить двойное убийство в рязанской глубинке
В среду в Рязанской области потеплеет до +3 градусов
В Рязани сожгли 32 килограмма наркотиков
Рязанец узнал, что на него тайно оформили семь займов
В Рязанской филармонии представят спектакль «Шашни»
Против двоих рязанских уклонистов от армии возбудили уголовные дела
Градоначальница Рязани официально определилась с «правой рукой»
Срочно разыскиваются родные 11 рязанских подводников, погибших в годы войны
Рязанка сняла с карты знакомого все деньги, а потом заявила, что это его подарок
Присяжные оправдали рязанца, обвиняемого в убийстве человека
ХК «Рязань» победил после семи поражений подряд
На рязанской дороге легковушку проткнуло дорожным ограждением
Чтобы начать ходить, маленькой рязанке нужна помощь
Третья партия московских троллейбусов прибыла в Рязань
Рязанца будут судить за убийство на юбилее бабушки
Магазин в Горроще торговал белорусскими сигаретами без акцизных марок
Рязанец спустил колесо девушке, сделавшей ему замечание за езду по встречке
Главным врачом скопинской больницы назначен Николай Егоров
В гаражах на улице Костычева обнаружили труп мужчины