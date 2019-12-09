В рязанском магазине автозапчастей насильно удерживали подростка
Жители Кадома предстали перед судом за незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. Закрывшись с подростком в магазине автозапчастей, хозяин и продавец пытались добиться от него признания в краже.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области, тот же пацаненок прежде заходил в магазин вместе со своей компанией. После визита продавщица обнаружила пропажу FM-модулятора, заподозрила в этом недавних гостей и рассказала обо всем начальнику.
Полиции о случившемся они решили не сообщать, а когда один из ребят нагрянул вновь, взрослые закрыли двери и заявили примерно следующее: «Не выйдешь, пока обо всем не расскажешь». Удерживали предполагаемого воришку примерно час.
В ходе следствия осознавшие свою неправоту торговцы возместили потерпевшему моральный вред (в какой сумме, не сообщается), а потому уголовное дело прекращено с назначением судебных штрафов: 6 тысяч рублей продавцу, 10 тысяч рублей владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU