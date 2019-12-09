В рязанском магазине автозапчастей насильно удерживали подростка

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-09T09:57:31+03:00

Его наряду с товарищами торговцы заподозрили в краже и решили обойтись без полиции

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Жители Кадома предстали перед судом за незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. Закрывшись с подростком в магазине автозапчастей, хозяин и продавец пытались добиться от него признания в краже.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области, тот же пацаненок прежде заходил в магазин вместе со своей компанией. После визита продавщица обнаружила пропажу FM-модулятора, заподозрила в этом недавних гостей и рассказала обо всем начальнику.

Полиции о случившемся они решили не сообщать, а когда один из ребят нагрянул вновь, взрослые закрыли двери и заявили примерно следующее: «Не выйдешь, пока обо всем не расскажешь». Удерживали предполагаемого воришку примерно час.

В ходе следствия осознавшие свою неправоту торговцы возместили потерпевшему моральный вред (в какой сумме, не сообщается), а потому уголовное дело прекращено с назначением судебных штрафов: 6 тысяч рублей продавцу, 10 тысяч рублей владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU