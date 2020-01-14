На рязанской дороге легковушку проткнуло дорожным ограждением
13 января в Шиловском районе на мосту между деревней Ибредь и селом Желудево автомобиль Kia Cerato врезался в дорожное ограждение. Причем столкновение произошло таким образом, что металлическая балка отбойника проткнула легковушку через водительскую дверь.
30-летний житель города Владимира, который был за рулем, выжил. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Судя по фотографиям с места ДТП, мужчине крупно повезло.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, на снежной каше водитель выбрал «небезопасную» скорость и не справился с управлением. В итоге машина ушла в занос. Инцидент произошел примерно в 15.10.
Всего за сутки на дорогах региона в двух ДТП пострадали два человека. Девять автомобилистов задержаны за пьяную езду.
Фото: УМВД по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU