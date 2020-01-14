2020-01-14T11:55:19+03:00
Происшествия

На рязанской дороге легковушку проткнуло дорожным ограждением

Балка прошла через водительскую дверь, но сидевший за рулем мужчина выжил
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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13 января в Шиловском районе на мосту между деревней Ибредь и селом Желудево автомобиль Kia Cerato врезался в дорожное ограждение. Причем столкновение произошло таким образом, что металлическая балка отбойника проткнула легковушку через водительскую дверь.

30-летний житель города Владимира, который был за рулем, выжил. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Судя по фотографиям с места ДТП, мужчине крупно повезло.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, на снежной каше водитель выбрал «небезопасную» скорость и не справился с управлением. В итоге машина ушла в занос. Инцидент произошел примерно в 15.10.

Всего за сутки на дорогах региона в двух ДТП пострадали два человека. Девять автомобилистов задержаны за пьяную езду.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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