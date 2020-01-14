2020-01-14T10:54:32+03:00
Общество

Чтобы начать ходить, маленькой рязанке нужна помощь

Малышке год и восемь месяцев. В этом возрасте девочка не может самостоятельно сесть, не встает на ноги и не ходит
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Группа "Алена будет здорова"Группа "Алена будет здорова"
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Рязанка Екатерина Кутякина обратилась к жителям региона с просьбой о помощи. Ее дочке Алене требуется лечение, на которое нужны деньги.

Малышке год и восемь месяцев. В этом возрасте девочка не может самостоятельно сесть, не встает на ноги и не ходит. Врачи поставили диагноз ДЦП, нижний парапез, гидроцефалия.

— Мы долгое время боремся за здоровье нашей девочки, но ДЦП — это непростой диагноз, его за пару дней или месяцев не излечить, он остается на всю жизнь, — рассказывает мама Алены. — Мы прикладываем все усилия к ее выздоровлению, чтобы увидеть положительный результат. Алена очень старается, уверено держит голову, умеет переворачиваться, сидит только при поддержке, есть упор на ножки. Мне как маме очень хочется, чтобы мой ребеночек был здоров.

Девочка проходит лечение от организации «Дети-Ангелы». Сейчас малышка находится в санатории в Московской области. С ней там занимаются специалисты. Реабилитационная программа расписана на период с 9 по 21 января и стоит 67 тысяч 800 рублей. Собрать всю сумму родителям не удалось, но они приняли решение поехать в санаторий, поскольку медлить с занятиями нельзя. Проживание уже оплатили, однако, чтобы полностью оплатить путевку, необходимо дособрать еще 18 тысяч 365 рублей.

— Благотворительные фонды помогают раз в год, а заниматься нужно постоянно. Ребенок интеллектуально развит, как и другие детки, но вот только двигательно отстаем, — говорит Екатерина Кутякина.

Реквизиты:

Мама Екатерина Сергеевна К — номер карты «Сбербанк» 5336 6902 8631 0364

«Альфа-Банк» 5521 7526 5532 5293

Карта привязана к номеру 8 930 788 2599

Вся необходимая информация о сборе содержится в группе «Алена будет здорова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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