Третья партия московских троллейбусов прибыла в Рязань
Вечером 13 января в Рязань прибыла очередная партия троллейбусов, переданных из Москвы. Пять машин, отъездивших свое по улицам столицы, но гораздо более «свежих», чем добрая треть местных, пригнали в депо №3.
В сообществе «Рязанский троллейбус» рассказали, что это одна единица ТролЗа-5265 «Мегаполис» и четыре единицы ВМЗ 5298.01, в том числе одна модификация «Авангард» (остальные – ВМЗ-463). Все модели - низкопольные. Их фотографии размещены в группе «Новости Рязанского транспорта».
Машинам предстоит пройти техническое обслуживание. На какие маршруты они выйдут, пока неясно.
Таким образом, в распоряжение МУП «УРТ» пока поступили полтора десятка бывших троллейбусов «Мосгортранса» из планируемых 78.
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ИСТОЧНИК KP.RU