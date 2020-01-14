Третья партия московских троллейбусов прибыла в Рязань

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:13:41+03:00

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Вечером 13 января в Рязань прибыла очередная партия троллейбусов, переданных из Москвы. Пять машин, отъездивших свое по улицам столицы, но гораздо более «свежих», чем добрая треть местных, пригнали в депо №3.

В сообществе «Рязанский троллейбус» рассказали, что это одна единица ТролЗа-5265 «Мегаполис» и четыре единицы ВМЗ 5298.01, в том числе одна модификация «Авангард» (остальные – ВМЗ-463). Все модели - низкопольные. Их фотографии размещены в группе «Новости Рязанского транспорта».

Машинам предстоит пройти техническое обслуживание. На какие маршруты они выйдут, пока неясно.

Таким образом, в распоряжение МУП «УРТ» пока поступили полтора десятка бывших троллейбусов «Мосгортранса» из планируемых 78.

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ИСТОЧНИК KP.RU