Рязанца будут судить за убийство на юбилее бабушки
В суд передано уголовное дело о драке в городе Рыбное, которая обернулась смертью одного из участников. Роковой конфликт произошел на 80-летие местной жительницы между ее внуком и зятем.
37-летний рыбновец дал 48-летнему отчиму кулаком в лицо у входа в кафе, где отмечали юбилей. Тот упал и ударился головой о крыльцо. Затем потерпевший вроде бы оклемался и уехал вместе с супругой домой, но на следующий день скончался. Как выяснилось позже, из-за закрытой черепно-мозговой травмы.
Судить драчуна, погубившего возлюбленного своей матери, будут по части 1 статьи «Причинение смерти по неосторожности» (самое строгое наказание – 2 года лишения свободы).
ИСТОЧНИК KP.RU