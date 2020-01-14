2020-01-14T09:05:30+03:00
Происшествия

Рязанца будут судить за убийство на юбилее бабушки

Он ударил отчима, а тот на следующий день скончался от черепно-мозговой травмы
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В суд передано уголовное дело о драке в городе Рыбное, которая обернулась смертью одного из участников. Роковой конфликт произошел на 80-летие местной жительницы между ее внуком и зятем.

37-летний рыбновец дал 48-летнему отчиму кулаком в лицо у входа в кафе, где отмечали юбилей. Тот упал и ударился головой о крыльцо. Затем потерпевший вроде бы оклемался и уехал вместе с супругой домой, но на следующий день скончался. Как выяснилось позже, из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Судить драчуна, погубившего возлюбленного своей матери, будут по части 1 статьи «Причинение смерти по неосторожности» (самое строгое наказание – 2 года лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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