Магазин в Горроще торговал белорусскими сигаретами без акцизных марок
Инспекторы Роспотребнадзора во время очередной проверки обнаружили в магазине по адресу: улица Черновицкая, 22/46 табачные изделия без акцизных марок, сообщает пресс-служба ведомства.
Как указано в материалах проверки, в магазине торговали сигаретами из Белоруссии, а именно:
- «Корона» — 10 пачек;
- Credo — 40 пачек;
- NZ Safari — 30 пачек.
Все материалы проверки, в том числе - протокол об административном правонарушении, инспекторы направили в суд, который оштрафовал руководство магазина на 4 тысячи рублей. Что касается сигарет, то всю продукцию конфисковали.
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ИСТОЧНИК KP.RU