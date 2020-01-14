14 Янв. 2020 2020-01-14T07:28:02+03:00

Магазин в Горроще торговал белорусскими сигаретами без акцизных марок. Фото: Евгения ГУСЕВА

Рязанский Роспотребнадзор изъял из оборота 80 пачек табака. Позже суд всю продукцию конфисковал

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Инспекторы Роспотребнадзора во время очередной проверки обнаружили в магазине по адресу: улица Черновицкая, 22/46 табачные изделия без акцизных марок, сообщает пресс-служба ведомства.

Как указано в материалах проверки, в магазине торговали сигаретами из Белоруссии, а именно:

- «Корона» — 10 пачек;

- Credo — 40 пачек;

- NZ Safari — 30 пачек.

Все материалы проверки, в том числе - протокол об административном правонарушении, инспекторы направили в суд, который оштрафовал руководство магазина на 4 тысячи рублей. Что касается сигарет, то всю продукцию конфисковали.

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ИСТОЧНИК KP.RU