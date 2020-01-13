2020-01-13T21:58:27+03:00
Здоровье

Рязанцу удалили опухоль ультразвуковым скальпелем, ориентируясь по видео

Это позволило обойтись без шрама на лице и ускорить восстановление
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В Рязанском онкодиспансере прооперировали 50-летнего пациента со злокачественной опухолью слизистой оболочки полости рта. Причем медики смогли обойтись без рассечения щеки, с помощью которого прежде обеспечивался оптимальный доступ к нужной зоне.

Чтобы удалить новообразование, требовалась резекция мягкого неба. Не оставить на лице шрамов хирургам позволили видеоэндоскопические технологии: опухоль визуализировали, а затем с помощью ультразвукового скальпеля провели необходимую процедуру с высокой точностью.

О еще одном преимуществе метода рассказала врач-онколог Татьяна Захаркина:

- Применение УЗ-скальпеля обеспечило благоприятное течение послеоперационного периода, пациент смог быстро принимать пищу через рот и вернуться к нормальной жизни, - цитирует специалиста пресс-служба минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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