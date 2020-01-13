На улицах Рязани будут по-новому размещать рекламные конструкции
Администрация города разработала нормативный акт, который будет регулировать размещение рекламных и информационных конструкций. Сделано это для того, чтобы сохранить внешний архитектурный облик застройки города.
«Требования новой концепции позволят упорядочить размещение конструкций, определить типы и виды, допустимые к установке на территории города», — говорится в сообщении.
Соблюдать концепцию обязаны будут все физические и юридические лица, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.
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ИСТОЧНИК KP.RU