На улицах Рязани будут по-новому размещать рекламные конструкции

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:41:08+03:00

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Администрация города разработала нормативный акт, который будет регулировать размещение рекламных и информационных конструкций. Сделано это для того, чтобы сохранить внешний архитектурный облик застройки города.

«Требования новой концепции позволят упорядочить размещение конструкций, определить типы и виды, допустимые к установке на территории города», — говорится в сообщении.

Соблюдать концепцию обязаны будут все физические и юридические лица, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

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ИСТОЧНИК KP.RU