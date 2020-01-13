Рязанским пенсионерам с 1 января повысили пенсию

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:25:03+03:00

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С 1 января страховые пенсии у неработающих пенсионеров выросли на 6,6%, сообщает ПФР по Рязанской области. Соответственно, с 87,24 до 93 рублей увеличилась стоимость пенсионного коэффициента, с 5 334,19 до 5 686,25 рублей выросла фиксированная выплата к страховой пенсии. Всего выплаты проиндексированы у 274 тысяч рязанцев.

Кроме того, с 1 апреля будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии у работающих и неработающих получателей. Индексации коснутся 48 тысяч жителей области, а с 1 февраля вырастут ежемесячные денежные выплаты, которые получают 271 тысяча проживающих в регионе федеральных льготников.

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ИСТОЧНИК KP.RU