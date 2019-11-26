Чиновники ПФР незаконно отказали рязанке в пенсии по случаю потери кормильца

СЕГОДНЯ 09:11 2019-11-26T09:11:33+03:00

Девушка жила с отцом, и когда он умер – осталась без средств к существованию. Районный суд поддержал Пенсионный фонд, но областной суд был иного мнения

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Областной суд удовлетворил иск рязанки к Пенсионному фонду о признании права на назначение страховой пенсии по случаю потери кормильца.

Установлено, что отец девушки умер в октябре 2017 года. Спустя месяц она обратилась в управление Пенсионного фонда РФ по Скопинскому району с заявлением о назначении ей пенсии по потере кормильца. В иске девушка объяснила, что учится очно в колледже, и ей нет еще 23 лет. Однако, чиновники ПФР отказали ей в назначении страховой пенсии в связи с «неподтверждением факта нахождения истицы на иждивении у умершего отца». Скопинский районный суд также отказал девушке в ее праве на получении пенсии, и она обратилась с апелляционной жалобой в областной суд.

Вышестоящий орган установил, что на момент смерти отца девушка, хотя и являлась совершеннолетней, училась очно. Ее мать находилась в отпуске по уходу за ребенком, и, согласно справке с места работы, доходов не имела. Таким образом девушка не могла находиться на ее иждивении.

Кроме того, как показали свидетели, после развода родителей и до момента смерти отца, имевшего доход в виде заработной платы и пенсии, истица проживала с отцом. Пока она училась, он обеспечивал ее всем необходимым: покупал продукты, одежду, обувь, давал деньги - то есть, содержание отца было для нее основным источником средств к существованию.

Коллегия по гражданским делам, рассмотрев апелляционную жалобу истицы, решение Скопинского районного суда отменила и вынесла новое решение. Кроме того, суд признал отказ Пенсионного фонда незаконным и удовлетворил иск девушки о получении страховой пенсии по случаю потери кормильца.

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ИСТОЧНИК KP.RU