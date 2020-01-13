Охотник за стариной: на Старой Рязани задержали археолога-нелегала
Спасский районный суд рассмотрел дело в отношении мужчины, который проводил археологические полевые работы без разрешения, сообщает пресс-служба райсуда.
В суде мужчина пояснил, что у него есть металлоискатель, с помощью которого он искал старинные предметы на территории Спасского района. Он регулярно находил старинные монеты, крестики и обломки предметов быта прошлых лет.
В очередной раз «археолог» отправился с металлоискателем на пахотное поле, расположенное недалеко от Старой Рязани. Там-то его и задержали полицейские.
Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 2 тысячи рублей, причем сам металлоискатель, к счастью, для кладоискателя, не конфисковали.
Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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ИСТОЧНИК KP.RU