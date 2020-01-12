2020-01-12T20:22:56+03:00
Общество

В Рязани простились со старейшим священником епархии

Церемония прошла в Никольском храме на улице Чкалова, а похоронили Михаила Крестова на Богородском кладбище
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ryazeparh.ruФото: ryazeparh.ru
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11 января на Богородском кладбище в Рязани похоронили протоиерея Михаила Крестова, старейшего клирика Рязанской епархии. Простились с батюшкой в Никольском храме на улице Чкалова, куда он на склоне лет часто приходил помогать - исповедовать и причащать.

Настоятель храма протоиерей Игорь Кривоногов знал покойного больше 20 лет.

- Умнейший человек, интеллигентный. Он мог достучаться до сердца человека, пробудить и укрепить в нем ростки веры, говорил всегда ясно, вдохновенно и убедительно, - цитирует отца Игоря ryazeparh.ru.

Михаил Петрович – младший сын репрессированного и погибшего в печально известном Вятлаге Петра Крестова, которого православные считают священномучеником. Бывший военный и главный инженер одного из заводов был рукоположен только в 1995 году, когда ему исполнилось 70 лет. Служил настоятелем в храмах сел Муратово и Мосолово. На кладбище Михаил Крестов покоится рядом с супругой.

Фото: ryazeparh.ru

Фото: ryazeparh.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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