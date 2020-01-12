В рязанском Мемориальном парке заработала лыжня
Прокат спортивного инвентаря планируют запустить через несколько дней
Фото: admrzn.ru
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Лыжня в Мемориальном парке, наконец, готова принимать любителей спорта. О ее открытии пресс-служба администрации Рязани сообщила 11 января.
По информации городского управления по физической культуре и массовому спорту, длина трассы – 3 километра. Она оборудована освещением, работает раздевалка. Кроме того, через несколько дней планируют запустить прокат спортивного инвентаря.
Теперь лыжникам остается уповать на благоприятную погоду. В субботу в Рязани выпало 7 миллиметров осадков, но долго ли пролежит этот снег, учитывая аномальное тепло, неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU