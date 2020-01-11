11 Янв. 2020 2020-01-11T19:03:23+03:00

В воскресенье в Рязани похолодает до 9 градусов мороза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В воскресенье, 12 января, в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны осадки, местами гололед, налипание мокрого снега, в отдельных районах туман. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью порывами до 12 м/с, днем – до 10 м/с.

Температура воздуха по области ночью -9...-4°С; днем -6…-1°С.

Кроме того, по данным регионального управления МЧС, в воскресенье радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории Рязанской области в норме. Общий уровень загрязнения воздуха - умеренный. Экологическая обстановка - устойчивая. В ближайшие сутки метеорологические условия помогут рассеять вредные примеси в приземном слое атмосферы.

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ИСТОЧНИК KP.RU