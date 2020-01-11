2020-01-11T16:20:00+03:00
Происшествия

В поселке Дягилево неизвестные отрезали собаке голову и выбросили у остановки

Рязанские зоозащитники вызвали полицию и написали заявление. По предварительным данным, кто-то убил животное, чтобы съесть
Яков РЫКОВ
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Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.
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Утром 11 января в военном городке Дягилево, в нескольких метрах от остановки обнаружили отрезанную собачью голову, сообщает служба по контролю за безнадзорными животными.

— Люди в панике, рядом с жилыми многоэтажными и частными домами, кто-то убил собаку, отрезал ей голову, снял шкуру и распотрошил. Тушка пропала. Понятно зачем это было сделано. Ее теперь употребят в пищу, — рассказывает руководитель службы Марина Селезнева. — К сожалению, в нашем городе нет судебной экспертизы для животных, поэтому осмотр проводила врач хирург из частной клиники.

Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.

Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.

Заключение будет немного позже, но и без этого понятно, что собаку убили люди, которые делали это не первый раз.

По словам зоозащитницы, собаку опознали многие жители Дягилева. Она появилась не так давно, молодая, добродушная, часто просила еду у магазина, на остановке.

Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.

Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.

— Ее доброта и доверие к людям и стали причиной ее смерти, — продолжает Марина. — С 2020 года в полную силу вступил закон ФЗ 498 «Об ответственном обращении с животными», у нас есть 245 статья УК РФ. Мы очень просим полицию разобраться в этом деле, и будем внимательно следить за этим.

Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.

Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если у вас есть какая-либо информация по этому случаю, вы являетесь очевидцем преступления, звоните по телефону 8 (903) 640-78-88.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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