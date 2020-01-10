2020-01-10T19:23:33+03:00
Звезды

Фестиваль «Зимние дни джаза в Рязани» приглашает еще на два концерта

Оба пройдут в ближайшие выходные
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Группа «Blues-Контакт».Группа «Blues-Контакт».
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Фестиваль «Зимние дни джаза в Рязани» выходит на финишную прямую – осталось всего два концерта.

Один из них пройдет в субботу, 11 января: в ресторане «Небо» выступят Сергей Терешин и группа «Blues-Контакт» из Коломны.

В репертуаре группы классические блюзовые, блюз-роковые и рок-н-рольные мировые хиты, исполненные в оригинальных обработках.

– Музыканты зажгут сердца самыми драйвовыми композициями из репертуара Джо Кокера, Карлоса Сантаны, Эрика Клэптона, Чака Берри и др. Сочный вокал с настоящей блюзовой хрипотцой и блестящее исполнение гитарных соло – то, что вы обязательно оцените по достоинству! – уверены организаторы.

Начало в 20:00. Вход свободный, по предварительной брони по телефону +7 (4912) 40-70-00.

А в воскресенье, 12 января в кафе «Фонтан» состоится ежегодный концерт-сейшен «День рождения рязанского джаза» с участием музыкантов из Рязани и других городов. Предстоящий сейшен – дань памяти известному в городе джазовому саксофонисту и организатору Александру Семячкину.

Пару лет назад рязанский гитарист Станислав Глушенков предложил учредить День рождения рязанского джаза, связав сей факт с днем рождения известного джазового саксофониста и талантливого организатора Александра Семячкина. Первый такой концерт прошел именно в кафе «Фонтан» – культовом джазовом пространстве Рязани. Маэстро Семячкина не стало летом позапрошлого года... Новый джазовый сейшен с участием рязанских коллективов и музыкальных гостей из других городов – дань памяти его незаурядному таланту.

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Начало в 17:00. Цена билета 500 рублей. Телефон для справок +7 (4912) 52-47-78.

Подробная программа фестиваля здесь.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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