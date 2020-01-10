Освободившийся рецидивист сразу же обокрал рязанскую пенсионерку
Полицейские задержали 40-летнего жителя Краснодарского края по подозрению в краже телеприставки из дома в Ряжске. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В дежурную часть обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ТВ-ресивера. Женщина сообщила, что заметила исчезновение приставки, когда вернулась домой после праздников.
«Гость» проник через разбитое окно, при этом был не слишком аккуратен, оставив множество следов, по которым его и удалось вычислить.
Оказалось, что подозреваемый направлялся домой из мест лишения свободы, откуда недавно освободился. Мужчина судим за кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В общей сложности южанин провел в заключении более 15 лет.
Рецидивист остановился у знакомых, где отмечал новогодние праздники. На допросе он сообщил, что пошел на преступление спонтанно, не справившись с соблазном легкой добычи.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU