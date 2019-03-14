В Рязани двух местных жителей будут судить за кражу со взломом в городском порту

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-14T11:02:53+03:00

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Двое нигде не работающих жителей Рязанской области, случайно узнав о том, что помещение плотницкого цеха, находящегося на территории городского порта, используется не только для работ, но и для размещения материальных ценностей, решили присвоить их себе. Ночью они прибыли к входу в цех на внедорожнике, принадлежащем одному из них. Спилив с помощью ножовки по металлу навесной замок, злоумышленники проникли внутрь.

На тот момент в помещении из ликвидных к продаже материальных ценностей была только бензопила. Забрав инструмент, похитители скрылись, а в последствие распорядились чужим имуществом по своему усмотрению. Когда в транспортную полицию обратился собственник, был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, благодаря которым личности злоумышленников вскоре были установлены.

В их отношении следствием Рязанского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение) расследование которого завершено, а материалы переданы в суд для принятия законного решения.

ИСТОЧНИК KP.RU