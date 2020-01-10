2020-01-10T16:17:32+03:00
Недвижимость

«Мармакс» рассказал о преимуществе панорамного остекления

По отзывам жителей, окна от немецкого производителя зарекомендовали себя как качественная и прочная система
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Фото: компания "Мармакс".Фото: компания "Мармакс".
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В компании «Мармакс» рассказали о важном преимуществе комплекса видовых квартир «Наследие Современности» — панорамное остекление, которое придает фасаду дома легкость и уникальный облик.

Девелопер уделил особое внимание оконным системам.

— В доме будут установлены оконные профили немецкого производства — Rehau с мультифункциональным стеклом SunGuard, — рассказали представители «Мармакс». — Окна не будут пропускать ультрафиолетовые лучи, и будут сохранять тепло в вашем доме. У нас уже есть опыт установки таких оконных систем в реализованных объектах. По отзывам жителей, окна в наших комплексах действительно зарекомендовали себя как качественная и прочная система.

Фото: компания "Мармакс".

Фото: компания "Мармакс".

Также девелопер отметил, что у таких стекол есть защитное покрытие, чтобы дети могли спокойно играть в квартире, а родители не боялись, что они могут разбить стекло в одной из комнат.

— Панорамные окна также позволяют продумать интерьер, который будет подчеркнут дневным освещением. В комнатах будет светло и просторно — такая обстановка не утомляет, а наоборот, действует ободряюще, — поделились в компании. — Вечером вы сможете насладиться ночным городом за чашкой горячего чая, укутавшись в мягкий плед, или проведёте уютный вечер в окружении семьи в просторной кухне-гостиной с видом на Рязанский кремль». «Наследие Современности» дарит возможности, чтобы каждый момент стал особенным.

Фото: компания "Мармакс".

Фото: компания "Мармакс".

Подробную информацию о комплексе «Наследие Современности» вы узнаете по телефону: (4912) 500-005.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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