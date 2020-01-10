2020-01-10T15:21:48+03:00
Спорт

Рязанским хоккеистам торжественно вручили снегоуборщик

Спортсменам из поселка Сынтул теперь не придется расчищать коробку от снега вручную
Александр РАДЫГИН
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Фото: администрация Касимовского района.Фото: администрация Касимовского района.
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Хоккеистам из поселка Сынтул торжественно вручили новенький снегоуборщик, сообщает администрация Касимовского района. Технику для расчистки снега спортсменам передал глава муниципалитета Герман Боков.

Фото: администрация Касимовского района.

Фото: администрация Касимовского района.

Как сообщают власти, расчистка хоккейной коробки от снега вручную – работа не из легких, поэтому снегоуборщик Сhampion стал «настоящим рождественским подарком» для сынтульских мужиков.

Фото: администрация Касимовского района.

Фото: администрация Касимовского района.

Напомним, коробку в поселке построили местные энтузиасты еще в 2016 году, но на следующий год ее пришлось реконструировать. Спортсмены сами выровняли поверхность и провели освещение. Всего на обновление спортивной площадки и оборудования неравнодушные жители пожертвовали более 250 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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