Рязанским хоккеистам торжественно вручили снегоуборщик
Хоккеистам из поселка Сынтул торжественно вручили новенький снегоуборщик, сообщает администрация Касимовского района. Технику для расчистки снега спортсменам передал глава муниципалитета Герман Боков.
Фото: администрация Касимовского района.
Как сообщают власти, расчистка хоккейной коробки от снега вручную – работа не из легких, поэтому снегоуборщик Сhampion стал «настоящим рождественским подарком» для сынтульских мужиков.
Фото: администрация Касимовского района.
Напомним, коробку в поселке построили местные энтузиасты еще в 2016 году, но на следующий год ее пришлось реконструировать. Спортсмены сами выровняли поверхность и провели освещение. Всего на обновление спортивной площадки и оборудования неравнодушные жители пожертвовали более 250 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU