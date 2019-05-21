В Рязанской области появится еще одна хоккейная команда

СЕГОДНЯ 11:54 2019-05-21T11:54:16+03:00

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Глава Скопинского района Александр Боков встретился с представителями спортивной общественности, чтобы обсудить вопросы создания хоккейной команды и ее участия в НХЛ («Ночной Хоккейной Лиге»).

- Хоккей должен прочно войти в спортивную жизнь нашего района. У нас много хороших игроков, и уже пора создать свою команду для вступления в НХЛ, - заявил чиновник.

Во время беседы было решено, что большую часть финансирования возьмет на себя муниципалитет. Главный итог встречи – хоккейная команда Скопинского района появится.

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ИСТОЧНИК KP.RU