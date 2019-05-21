В Рязанской области появится еще одна хоккейная команда
Глава Скопинского района Александр Боков встретился с представителями спортивной общественности, чтобы обсудить вопросы создания хоккейной команды и ее участия в НХЛ («Ночной Хоккейной Лиге»).
- Хоккей должен прочно войти в спортивную жизнь нашего района. У нас много хороших игроков, и уже пора создать свою команду для вступления в НХЛ, - заявил чиновник.
Во время беседы было решено, что большую часть финансирования возьмет на себя муниципалитет. Главный итог встречи – хоккейная команда Скопинского района появится.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Базой рязанской команды в МХЛ может стать Сасово
Об этом заявил руководитель регионального минспорта Владислав Фролов (подробнее).
Рязанцы сами выберут название команды в НМХЛ
Это предложение поступило от руководства клуба (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU