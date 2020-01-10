С банковской карты рязанки украли почти полмиллиона рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:06:57+03:00

Мошенник представился по телефону сотрудником кредитного учреждения. Дальше было делом техники

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Полицейские расследуют кражу 480 тысяч рублей с банковской карты жительницы Железнодорожного района Рязани. 59-летняя женщина рассказала оперативникам уголовного розыска, что ей позвонил незнакомый мужчина, представившейся сотрудником службы безопасности кредитного учреждения.

Звонивший сообщил, что кто-то пытается перевести деньги с ее счета. И чтобы обезопасить сбережения попросил передать данные банковской карты и следовать его указаниям.

Так и не почувствовав никакого подвоха, пенсионерка перевела свои сбережения на указанный «сотрудником» счет. Через некоторое время после этого женщина проверила счет и обнаружила, что денег нет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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Далее, как правило, в ходе телефонного диалога доверчивых людей «разводят» на деньги (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU