2020-01-10T12:35:19+03:00
Общество

33 казака охраняли общественный порядок в новогодней Рязани

Всего во время праздников на улицах областного центра выходили 116 дружинников
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба администрации Рязани.Фото: пресс-служба администрации Рязани.
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С 7 декабря по 7 января во время фестиваля «Новогодняя столица России» правопорядок на улицах Рязани помогали поддерживать 116 дружинников. Среди добровольцев были и 33 казака входящих в отряд «Рязанский казачий рубеж». Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Дружинники и казаки вместе с полицейскими следили за порядком во время проведения культурно-массовых и досуговых мероприятий, проходивших на 15 площадках. Всего в праздничную декаду в Рязани прошло 30 крупных праздников и торжеств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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