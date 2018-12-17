Рязанские казаки инициировали создание зоополиции

СЕГОДНЯ 09:39 2018-12-17T09:41:43+03:00

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Инициаторами создания зоополиции стали рязанские казаки и атаман уральских казаков Геннадий Ковалев. Всего наберут пять человек — тех, кто возьмется за эту работу не только ради денег, а по зову совести. Вступить в команду зоополиции изъявили желание уже около сотни казаков. Об этом пишет интернет-журнал «7x7».

-Любые начинания по сбору средств не будут эффективными, собрать удастся разве что 200 тысяч рублей, а этого не хватит даже на один экипаж. А реализацию такой идеи нельзя начинать без денег. Поэтому финансировать проект будет Совет атаманов России, — подчеркнул Ковалев.

Он также добавил, что активисты из более чем 200 волонтерских зоозащитных организаций со всей России направили информационные письма в администрацию Президента, где подчеркнули необходимость зоополиции как частной структуры и выделении гранта на проект. В экипаж войдут пятеро — ветеринар, юрист, журналист-оператор (который будет вести прямую трансляцию в Сети) и два казака для защиты экипажа или физической помощи. Будет работать несколько таких экипажей — в рязанском регионе и на Урале, зоополиции будут помогать местные волонтеры.

- Будут привлечены все неравнодушные, а не только пара экипажей. Люди будут понимать, что есть куда позвонить, если они заметили, что кто-то издевается над котенком или собакой. И если полиция останется в стороне и не накажет виновных, то наши юристы возьмутся за это и смогут довести дело до суда, - резюмировал Геннадий Ковалев.