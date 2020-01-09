В Рязани продолжается фестиваль «Зимние дни джаза»

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:03:45+03:00

В кофейне «Кофе Крафт» выступит три Геннадия Филина, а в арт-кафе 108 – певица Манана Оганян

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10 января в 19:00 в кофейне «Кофе Крафт» в атмосфере утонченных ароматов выступит фортепианное Трио Геннадия Филина. Джаз и кофе прекрасно дополняют друг друга и располагают к общению. Приходите слушать бархатное трио в составе Геннадий Филин – пиано, Константин Панкратов – бас и Вячеслав Сергеев – барабаны.

Вход свободный, по предварительной брони, тел.: 8 (929) 065-78-60.

Адрес: ул. Ленина, 9 (ТЦ «Аркада»).

В этот же вечер в 20:00 в арт-кафе 108 выступит Манана Оганян с программой, составленной на стыке различных музыкальный жанров - этники, джаза, трип-хопа. Ее проект MANA - это музыкальное размышление о пути духа джаза сквозь время и пространство. Прикосновение к истокам возникновения аутентичного бита и к его формам в современном звучании.

Оплата - по сердцу

Предварительная бронь по тел.: 8 (920) 638-31-38

Адрес: ул. Свободы, 35.

Возраст для всех мероприятий 6+

ИСТОЧНИК KP.RU