2020-01-09T18:25:41+03:00
Происшествия

Из-за косых взглядов посетителей кафе рязанец отрыл стрельбу

Хотя оружие оказалось пневматическим, люди сильно испугались
Константин МОГИЛИН
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В поселке Тума задержали 24-летнего молодого человека, устроившего стрельбу в кафе. Полицейские, прибывшие на вызов, выяснили, что подозреваемый успел скрыться на автомобиле, и ринулись в погоню.

Вскоре автомобиль, которым управлял нетрезвый парень, остановили. Выяснилось, что возмутитель спокойствия по пути из Рязани домой, в область, решил выпить. Затем он остановился перекусить. В кафе ему показалось, что подростки, также сидевшие в обеденном зале, как-то косо на него смотрят. Молодой человек прикрикнул на них, а потом выстрелил в их сторону. Пистолет оказался пневматическим, но шума наделал немало, чем сильно испугал посетителей и персонал.

Выяснилось, что задержанный уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде, поэтому против него возбудили два уголовных дела - о повторном грубом нарушении ПДД и о хулиганстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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