Ночь, женщина, лошадь, пистолет и трое мужчин на рязанской дороге

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-11T12:43:59+03:00

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В полицию Скопина обратился 40-летний мужчина, ранее его доставили в местную больницу с огнестрельным ранением грудной клетки. Пострадавший рассказал, что в него стреляли на ночной дороге неподалеку от села Пупки Скопинского района.

Дело было так… Двое приятелей выпили спиртного и отправились домой к одному их них. Зайдя в комнату, хозяин не на шутку встревожился – его супруга отсутствовала. На столе стояла полупустая бутылка, а на конюшне не было одной из лошадей. Женщина отправилась кататься верхом. Собственно конные прогулки в состоянии легкого опьянения были у нее привычным делом.

Приятели на автомобиле проследовали по конному маршруту на автомобиле (хотя и были нетрезвыми). Недалеко от села Пупки они увидели лошадь, сидевшую на ней женщину и мужчину… Он вел лошадь под узды и придерживал наездницу за бедро. Подвыпившим приятелям это показалось слишком неприличным! Они набросились на незнакомца. Понимая, что силы неравны, тот достал травматический пистолет и дважды выстрелил, а затем сел в подъехавший автомобиль и уехал.

По госномеру этого автомобиля полицейские и распутали клубок событий. Далее выяснилось, что стрелявший 44-летний мужчина возвращался на такси из села Князево в Скопин. Впереди на дороге показалась женщина на лошади, неожиданно наездница упала. Мужчина попросил таксиста остановиться и принялся помогать женщине. Таксисту тем временем почему-то наскучило ожидать пассажира, и он уехал. 44-летний мужчина позвонил товарищу и попросил приехать за ним, но еще до этого на дороге появился супруг наездницы со своим приятелем…

Известно, что травматический пистолет зарегистрирован. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении (или отказе в возбуждении) уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU