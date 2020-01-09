Префектом Октябрьского района назначили Кирилла Горелова
Ранее чиновник трудился в должности начальника отдела по работе с населением
Кирилл Горелов на Дне местного самоуправления в школе №59. Фото: школа №59.
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В последний день 2019 года префектом Октябрьского района Рязани назначили Кирилла Горелова, Vidsboku. Ранее он работал в этой же префектуре начальником отдела по работе с населением.
Напомним, с середины декабря после ухода с должности Александра Селиванова, обязанности префекта временно исполнял Валерий Матвеенко.
Напомним, ранее в Рязани назначили генерального директора Фонда капитального ремонта. Им стал Юрий Фурфурак (читать подробнее). А на другую «расстрельную» должность - министра ТЭК и ЖКХ - утвердили Андрея Устинова.
ИСТОЧНИК KP.RU