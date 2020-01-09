Префектом Октябрьского района назначили Кирилла Горелова

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:07:37+03:00

Кирилл Горелов на Дне местного самоуправления в школе №59. Фото: школа №59.

Ранее чиновник трудился в должности начальника отдела по работе с населением

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В последний день 2019 года префектом Октябрьского района Рязани назначили Кирилла Горелова, Vidsboku. Ранее он работал в этой же префектуре начальником отдела по работе с населением.

Напомним, с середины декабря после ухода с должности Александра Селиванова, обязанности префекта временно исполнял Валерий Матвеенко.

Напомним, ранее в Рязани назначили генерального директора Фонда капитального ремонта. Им стал Юрий Фурфурак (читать подробнее). А на другую «расстрельную» должность - министра ТЭК и ЖКХ - утвердили Андрея Устинова.

ИСТОЧНИК KP.RU