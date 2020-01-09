Гость новогодней столицы России обокрал рязанскую пивную
Полицейские раскрыли кражу денег из кассы магазина по продаже разливных напитков, расположенного на окраине Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В дежурную часть обратилась сотрудница торговой точки, рассказавшая, что обнаружила недостачу – 7500 рублей. Прибывшие на место оперативники, отсмотрев записи с камеры, установленной в пивной, увидели, что неизвестный мужчина подгадал момент, когда продавщица вышла на улицу покурить, зашел в магазин и забрал из кассы деньги.
Проанализировав улики, полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый 47-летний житель Подмосковья. Опросив работников соседних магазинов и заведений общепита, оперативники узнали, что накануне подозреваемый заходил в кафе, где интересовался, как заказать столик. При этом мужчина оставил свой номер телефона для того, чтобы сотрудники заведения могли с ними связаться.
Вместо этого с подозреваемым связались оперативники, уточнив дату и время его визита, они стали дожидаться прихода «клиента». Как только мужчина зашел в банкетный зал, его задержали.
На допросе житель Подмосковья сообщил, что приехал в «Новогоднюю столицу», чтобы развлечься, но когда у него закончились деньги, решил поправить свое финансовое положение привычным для себя способом.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В рязанском райцентре случилась массовая кража кофе
Бодрящий напиток в больших количествах исчез сразу из четырех магазинов Касимова (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU