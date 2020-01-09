2020-01-09T12:54:49+03:00
Происшествия

Гость новогодней столицы России обокрал рязанскую пивную

Житель Подмосковья забрал из кассы 7500 рублей
Константин МОГИЛИН
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Полицейские раскрыли кражу денег из кассы магазина по продаже разливных напитков, расположенного на окраине Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась сотрудница торговой точки, рассказавшая, что обнаружила недостачу – 7500 рублей. Прибывшие на место оперативники, отсмотрев записи с камеры, установленной в пивной, увидели, что неизвестный мужчина подгадал момент, когда продавщица вышла на улицу покурить, зашел в магазин и забрал из кассы деньги.

Проанализировав улики, полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый 47-летний житель Подмосковья. Опросив работников соседних магазинов и заведений общепита, оперативники узнали, что накануне подозреваемый заходил в кафе, где интересовался, как заказать столик. При этом мужчина оставил свой номер телефона для того, чтобы сотрудники заведения могли с ними связаться.

Вместо этого с подозреваемым связались оперативники, уточнив дату и время его визита, они стали дожидаться прихода «клиента». Как только мужчина зашел в банкетный зал, его задержали.

На допросе житель Подмосковья сообщил, что приехал в «Новогоднюю столицу», чтобы развлечься, но когда у него закончились деньги, решил поправить свое финансовое положение привычным для себя способом.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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