В рязанском райцентре случилась массовая кража кофе

СЕГОДНЯ 12:30 2019-12-03T12:36:13+03:00

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Касимовские полицейские столкнулись с серией необычных краж – с магазинных прилавков города начал исчезать кофе, сообщает пресс-службу рязанского УМВД. Масштабы, конечно, не космические, но для такой продукции многовато: одинаковые сообщения поступили из трех супермаркетов.

Отсмотрев записи видеокамер, оперативники увидели, что кофе с полок утащил один и тот же человек. Большую часть он прятал под куртку (по 8 банок), а пару штук оплачивал на кассе.

Узнать его полицейским не удалось – не местный оказался. Но благодаря видеокамерам системы фиксации нарушений ПДД выяснилось, что он направился на автомобиле в Нижегородскую область. Туда же, в местную полицию, отправили и ориентировку. Ответ коллег подтвердил: это 35-летний нижегородец, которого уже судили за кражи. И тоже из магазинов, только во Владимирской области.

Его нашли и задержали. Выяснилось, что к тому времени он увел еще 8 банок кофе еще из одного касимовского супермаркета. То есть в сумме уже 32 банки.

Куда столько? Ответ оказался прост – краденое мужчина сбывал продавцам небольших продуктовых магазинов.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 2 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU