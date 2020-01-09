Ветеран Татьяна Овчинникова отметила 101-летие

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:45:36+03:00

Она служила на фронте в войсках ПВО. Теперь у нее семеро внуков и четверо правнуков

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8 января в Рязани принимала поздравления ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Овчинникова. Женщине, которая служила на фронте в войсках ПВО, исполнился 101 год.

Татьяна Алексеевна родилась в Сапожке. Во время войны боролась с врагом, в том числе, на подступах к столице и награждена медалью «За оборону Москвы». Затем вышла замуж, долгое время жила в Грузии, а в начале 90-х приехала обратно в Россию.

У рязанской долгожительницы – трое детей, семеро внуков и четверо правнуков. Наилучшие пожелания в день рождения ей пришла высказать глава администрации города Елена Сорокина.

Как пишет пресс-служба администрации, Татьяна Алексеевна живет вместе с одним из сыновей и не имеет недостатка в любви и заботе.

Редакция «Комсомольской правды» присоединяется к поздравлениям. Желаем Татьяне Алексеевне здоровья и хорошего настроения!

ИСТОЧНИК KP.RU