Ветеран Татьяна Овчинникова отметила 101-летие
8 января в Рязани принимала поздравления ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Овчинникова. Женщине, которая служила на фронте в войсках ПВО, исполнился 101 год.
Татьяна Алексеевна родилась в Сапожке. Во время войны боролась с врагом, в том числе, на подступах к столице и награждена медалью «За оборону Москвы». Затем вышла замуж, долгое время жила в Грузии, а в начале 90-х приехала обратно в Россию.
У рязанской долгожительницы – трое детей, семеро внуков и четверо правнуков. Наилучшие пожелания в день рождения ей пришла высказать глава администрации города Елена Сорокина.
Как пишет пресс-служба администрации, Татьяна Алексеевна живет вместе с одним из сыновей и не имеет недостатка в любви и заботе.
Редакция «Комсомольской правды» присоединяется к поздравлениям. Желаем Татьяне Алексеевне здоровья и хорошего настроения!
ИСТОЧНИК KP.RU