Стал известен новый график работы отделов ЗАГС Рязани и Рязанского района

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:19:08+03:00

Все территориальные отделы управления записи актов гражданского состояния переехали на Московское шоссе во Дворец торжеств

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Главное управление ЗАГС опубликовало новый график приема граждан. Напомним все территориальные отделы ЗАГС Рязани и Рязанского района переехали во Дворец торжеств.

Таким образом, с 9 января граждан будут принимать по следующему графику:

- понедельник: 9:00 – 17:30;

- вторник: 9:00 – 17:30;

- среда: 9:00 – 17:30;

- четверг: 9:00 – 17:30;

- пятница: 9:00 – 13:00;

- суббота: 9:00 – 11:00 (регистрация рождения, выдача повторных документов).

Контактный телефон: 8 (910) 578-85-41.

Зарегистрировать смерть в Рязани и Рязанскому району можно в территориальном отделе ЗАГС № 4 (Скорбященский проезд, 4, тел.: (4912) 45-80-66). График работы остался прежним.

В последний рабочий день месяца людей не принимают - отчетный день.

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ИСТОЧНИК KP.RU