Стал известен новый график работы отделов ЗАГС Рязани и Рязанского района
Главное управление ЗАГС опубликовало новый график приема граждан. Напомним все территориальные отделы ЗАГС Рязани и Рязанского района переехали во Дворец торжеств.
Таким образом, с 9 января граждан будут принимать по следующему графику:
- понедельник: 9:00 – 17:30;
- вторник: 9:00 – 17:30;
- среда: 9:00 – 17:30;
- четверг: 9:00 – 17:30;
- пятница: 9:00 – 13:00;
- суббота: 9:00 – 11:00 (регистрация рождения, выдача повторных документов).
Контактный телефон: 8 (910) 578-85-41.
Зарегистрировать смерть в Рязани и Рязанскому району можно в территориальном отделе ЗАГС № 4 (Скорбященский проезд, 4, тел.: (4912) 45-80-66). График работы остался прежним.
В последний рабочий день месяца людей не принимают - отчетный день.
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ИСТОЧНИК KP.RU