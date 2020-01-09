2020-01-09T09:29:05+03:00
Общество

МЧС: в ближайшие часы в Рязани возможны метель и сильный ветер

Специалисты ведомства напомнили рязанцам о простых правилах безопасности. Непогода сохранится в течение дня 9 января.
Яков РЫКОВ
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МЧС: в ближайшие часы в Рязани возможны метель и сильный ветер.МЧС: в ближайшие часы в Рязани возможны метель и сильный ветер.Фото: Олег УКЛАДОВ
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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие четыре часа в Рязанской области ожидаются снег, переходящий в мокрый снег, дождь.

Кроме того, местами возможна метель, ухудшение видимости до 1000 метров и менее. Порывы ветра будут достигать 17 м/с, местами в регионе возможны налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

По информации УМЧС России по Рязанской области, непогода сохранится в течение дня 9 января.

Специалисты ведомства напоминают рязанцам о простых правилах безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями№

- ограничить время нахождения на улице;

- держать наготове электрический фонарь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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