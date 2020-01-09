МЧС: в ближайшие часы в Рязани возможны метель и сильный ветер
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие четыре часа в Рязанской области ожидаются снег, переходящий в мокрый снег, дождь.
Кроме того, местами возможна метель, ухудшение видимости до 1000 метров и менее. Порывы ветра будут достигать 17 м/с, местами в регионе возможны налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.
По информации УМЧС России по Рязанской области, непогода сохранится в течение дня 9 января.
Специалисты ведомства напоминают рязанцам о простых правилах безопасности:
- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями№
- ограничить время нахождения на улице;
- держать наготове электрический фонарь.
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ИСТОЧНИК KP.RU