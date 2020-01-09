9 Янв. 2020 2020-01-09T09:29:05+03:00

МЧС: в ближайшие часы в Рязани возможны метель и сильный ветер. Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты ведомства напомнили рязанцам о простых правилах безопасности. Непогода сохранится в течение дня 9 января.

Изменить размер текста: A A

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие четыре часа в Рязанской области ожидаются снег, переходящий в мокрый снег, дождь.

Кроме того, местами возможна метель, ухудшение видимости до 1000 метров и менее. Порывы ветра будут достигать 17 м/с, местами в регионе возможны налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

По информации УМЧС России по Рязанской области, непогода сохранится в течение дня 9 января.

Специалисты ведомства напоминают рязанцам о простых правилах безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями№

- ограничить время нахождения на улице;

- держать наготове электрический фонарь.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Под Рязанью собака обнаружила труп замерзшего человека

Ноги мужчины находились в реке. По всей видимости лежал он так уже давно (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU