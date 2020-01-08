«Зимние дни джаза в Рязани» продолжит «Мандариновый джем-сейшн»

8 Янв. 2020 2020-01-08T17:26:45+03:00

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9 января состоятся еще два мероприятия в рамках фестиваля «Зимние дни джаза в Рязани».

В 19:30 в баре «Iggy Taproom» (ул. Павлова, 29) под руководством барабанщика Григория Шаландина состоится «Мандариновый джем-сейшн» с участием рязанских музыкантов и гостей из Москвы. Оплата, как пишут организаторы, «по сердцу».

В 18:30 в художественном салоне «На старом перекрёстке» (ул. Горького, 98) начнется дискуссия «Музыка моего времени». Кроме того, в течение месяца в салоне работает выставка с одноимённым названием двадцати рязанских художников. На встречу приглашаются все, кто интересуются не только джазом, но и другими направлениями музыки. Вечер пройдёт с участием музыкантов города Рязани. Вход на мероприятие свободный, но по предварительной брони – по телефону: (4912) 25-49-91 (с 12:00 до 19:00).

Афиша мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU