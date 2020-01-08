На М5 под Рязанью арматура из-под фуры отлетела в легковушку

8 Янв. 2020 2020-01-08T11:20:57+03:00

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На трассе М5 «Урал» вылетевший из-под фуры кусок металла повредил попутный легковой автомобиль. Как указано в публикации в сообществе «ДТП | Аварии | Рязань» и судя по дате на записи видеорегистратора, инцидент произошел вечером 7 января напротив «Рельеф-Центра» (в районе Рыбного).

Компания направлялась в сторону Рязани. Когда случилась неприятная неожиданность, водитель съехал на обочину, чтобы оценить повреждения.

- Как результат - разбитый перед у автомобиля, - констатировал автор публикации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1270" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/753547" frameborder="0"></iframe> Инцидент на М5 под Рязанью.Источник - vk.com/ryazandtp

ИСТОЧНИК KP.RU