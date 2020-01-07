2020-01-07T22:09:58+03:00
Общество

Готовьте деньги: в Касимове резко подорожает плата за проезд

Микрорайон Приокский, судя по объявлению, не входит в черту города. Доехать до него будет дороже
Яков РЫКОВ
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Фото: https://vk.com/livekasimovФото: https://vk.com/livekasimov
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С 20 января подорожает проезд в общественном транспорте Касимова. Фотографию с объявлением о скором изменении стоимости билета опубликовали в группе «Типичный Касимов». Так, проезд по городу составит 23 рубля, а чтобы доехать до микрорайона (поселка) Прикоский, нужно будет отдать 25 рублей. Отметим, что сейчас проезд в Касимове – 20 рублей.

Как напомнила подписчикам одна из местных жительниц, пять лет назад в Касимове была аналогичная ситуация: проезд стоил 15 рублей, а после Нового года по городу стал 16 рублей, а до мкр Приокский – 17 рублей.

«Но тогда люди ходили прямиком и жаловались начальству, а не в интернете писали. В итоге поставили одну цену - 16 рублей. А все потому, что действительно мкр Приокский входит в черту города, и не имеют права делать разницу в ценах», — пишет Людмила Трунина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Готовьте деньги: в Касимове резко подорожает плата за проезд
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