2020-01-07T17:59:52+03:00
Общество

В первую неделю года подавляющее большинство заболевших ОРВИ – дети

Малыши и школьники составили 70% от общего числа тех, кто обратился к врачам с простудой
Поделиться:
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.
Изменить размер текста:

Региональное Управление Роспотребнадзора опубликовало результаты очередного еженедельного мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По информации ведомства, эпидпорог по этим заболеваниям в области не превышен. 70% из числа тех, кто с 30 декабря по 5 января обратился с простудой к врачам – дети.

Случаи заболеваний гриппом не регистрировались, – говорится в сообщении.

Специалисты напоминают, что среди мер профилактики: сведение к минимуму общение с заболевшими, личная гигиена, правильное питание и закаливание.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Сезон простуд

Можно ли вылечить ОРВИ быстрее чем за семь дней (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крыса устроила короткое замыкание в рязанской многоэтажке
В первую неделю года подавляющее большинство заболевших ОРВИ – дети
В Рязани из окна восьмого этажа выпал мужчина
Погода не собирается ни радовать рязанцев, ни огорчать
В рамках фестиваля «Зимние дни джаза» в Рязани пройдут бесплатные концерты
Первый новорожденный в этом году рязанец появился на свет после ДТП
Полицейские закрыли в Рязани еще один наркопритон и просят сообщать о других
Второй день фестиваля «Огня и света» в Рязани снова собрал несколько тысяч зрителей
В Рязани машина сбила пешехода на Станкозаводской
На свалку Касимова выбросили козлов, завернутых в крафт-пакеты
В Рязани стали массово изымать снюс
Рязань ждет теплое Рождество
Сотрудники Росгвардии в полночь в Рязани задержали вора
Рязанцев ждет вторая часть фестиваля «Огня и света»
В Рязани определились с датой похорон Александра Базияна
Умер первый президент адвокатской палаты Рязанской области Иван Марков
«Рязанский валенок» состоялся 5 января в Лесопарке
Елена Сорокина поздравила рязанку с вековым юбилеем
Собаке Марусе, которую расстреляли и содрали шкуру, снова нужна помощь
В ночном клубе в центре Рязани двое парней изнасиловали девушку
В райцентре Пителино за рулем «Жигулей» скончался водитель-астматик
Рязанцам рассказали, как селфи-палка может убить человека
Скоропостижно скончался президент Рязанской федерации стрельбы из лука
В Рязани продолжают замертво падать птицы
Пожар в рязанском поселке Семчино тушили 20 человек
В Рязани мужчина угрожал соседям ножом и поджег дверь их квартиры
В канун Нового года осуществилась мечта двоих пожилых рязанцев из Михайловского дома-интерната