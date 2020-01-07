В первую неделю года подавляющее большинство заболевших ОРВИ – дети
Региональное Управление Роспотребнадзора опубликовало результаты очередного еженедельного мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом.
По информации ведомства, эпидпорог по этим заболеваниям в области не превышен. 70% из числа тех, кто с 30 декабря по 5 января обратился с простудой к врачам – дети.
– Случаи заболеваний гриппом не регистрировались, – говорится в сообщении.
Специалисты напоминают, что среди мер профилактики: сведение к минимуму общение с заболевшими, личная гигиена, правильное питание и закаливание.
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ИСТОЧНИК KP.RU