В первую неделю года подавляющее большинство заболевших ОРВИ – дети

7 Янв. 2020 2020-01-07T17:59:52+03:00

Малыши и школьники составили 70% от общего числа тех, кто обратился к врачам с простудой

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Региональное Управление Роспотребнадзора опубликовало результаты очередного еженедельного мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По информации ведомства, эпидпорог по этим заболеваниям в области не превышен. 70% из числа тех, кто с 30 декабря по 5 января обратился с простудой к врачам – дети.

– Случаи заболеваний гриппом не регистрировались, – говорится в сообщении.

Специалисты напоминают, что среди мер профилактики: сведение к минимуму общение с заболевшими, личная гигиена, правильное питание и закаливание.

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ИСТОЧНИК KP.RU