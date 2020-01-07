2020-01-07T15:26:09+03:00
Происшествия

В Рязани из окна восьмого этажа выпал мужчина

Трагедия произошла в одной из многоэтажек Песочни
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Днем во вторник, 7 января, в Рязани произошла трагедия – в Песочне погиб мужчина.

По информации правоохранительных органов около часа дня он выпал из окна восьмого этажа одной из многоэтажек на улице Зубковой.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области, сейчас на месте работают специалисты следкома. По факту ЧП проводится проверка: следователи выясняют личность, возраст погибшего, точную причину смерти и все обстоятельства происшедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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