В Рязани из окна восьмого этажа выпал мужчина

7 Янв. 2020 2020-01-07T15:26:09+03:00

Трагедия произошла в одной из многоэтажек Песочни

Изменить размер текста: A A

Днем во вторник, 7 января, в Рязани произошла трагедия – в Песочне погиб мужчина.

По информации правоохранительных органов около часа дня он выпал из окна восьмого этажа одной из многоэтажек на улице Зубковой.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области, сейчас на месте работают специалисты следкома. По факту ЧП проводится проверка: следователи выясняют личность, возраст погибшего, точную причину смерти и все обстоятельства происшедшего.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани на улице Грибоедова молодой человек выпал с балкона многоэтажки на крышу магазина (ПОДРОБНЕЕ)

В Рязани в элитном жилом комплексе с балкона на пятом этаже выпала девушка (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU