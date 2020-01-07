Полицейские закрыли в Рязани еще один наркопритон и просят сообщать о других

7 Янв. 2020 2020-01-07T10:56:48+03:00

Всех, кто заметил что-то подозрительное, просят звонить по указанным телефонам

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Полицейские заметили, что в подъезд одного из домов на улице Великанова стали слишком часто ходить разные молодые люди. При этом здесь живет 25-летняя женщина, уже судимая за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, сообщает пресс-служба рязанского УМВД.

Оперативники проверили ее квартиру и выяснили, что рязанка организовала дома притон. Здесь они обнаружили наркотики синтетического происхождения и предметы для их употребления.

Теперь в отношении молодой женщины возбуждено уголовное дело, ей грозит до 4 лет лишения свободы.

Всех, кто может помочь в борьбе с незаконным оборотом наркотиков просят сообщать в полицию. Телефон дежурной части регионального УМВД 8 (4912) 27-08-60, «горячая линия» Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального 8 (4912) 29-72-20. Можно звонить и по телефонам 02 (102/112 для мобильных операторов).

– По каждому сообщению будет проведена проверка, – говорится в сообщении полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU