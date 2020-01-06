Второй день фестиваля «Огня и света» в Рязани снова собрал несколько тысяч зрителей
6 января в Рождественский сочельник в Рязани на Лыбедском бульваре прошел второй день фестиваля «Огня и света». Как и в первый день на сцене разворачивалась сказка: силы света противостояли силам огня.
Номера участники фестиваля исполняли другие – не те, что в первый день.
Завершал фестиваль, как и в воскресенье, коллектива Fata Morgana (Чебоксары). Номер был насыщенный, со сложной огненной атрибутикой, но почему-то более запомнилось выступление тульских ребят Brio – возможно, виной тому финальная песня. Коллектив по-настоящему зажег под композицию It's My Life группы Bon Jovi.
Как всегда завораживающе смотрелись москвичи из Театра огня Salamandra.
Закрытие проекта «Новогодняя столица» состоится во вторник, 7 января. Тогда же закроется фестиваль «Огня и света». Начало церемонии закрытия в 16.00. Далее оно плавно перетечет в огненное шоу.
Коллектива Fata Morgana (Чебоксары)
Все огненные шоу смотрелись очень красиво.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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