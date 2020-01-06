2020-01-06T22:30:13+03:00
Новый год 2020

Второй день фестиваля «Огня и света» в Рязани снова собрал несколько тысяч зрителей

Шоу на Лыбедском бульваре стало одним из самых популярных мероприятий «Новогодней столицы 2020»
Роман ДОРОФЕЕВ
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Театр огня Salamandra.Театр огня Salamandra.
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6 января в Рождественский сочельник в Рязани на Лыбедском бульваре прошел второй день фестиваля «Огня и света». Как и в первый день на сцене разворачивалась сказка: силы света противостояли силам огня.

Номера участники фестиваля исполняли другие – не те, что в первый день.

Завершал фестиваль, как и в воскресенье, коллектива Fata Morgana (Чебоксары). Номер был насыщенный, со сложной огненной атрибутикой, но почему-то более запомнилось выступление тульских ребят Brio – возможно, виной тому финальная песня. Коллектив по-настоящему зажег под композицию It's My Life группы Bon Jovi.

Как всегда завораживающе смотрелись москвичи из Театра огня Salamandra.

Закрытие проекта «Новогодняя столица» состоится во вторник, 7 января. Тогда же закроется фестиваль «Огня и света». Начало церемонии закрытия в 16.00. Далее оно плавно перетечет в огненное шоу.

Коллектива Fata Morgana (Чебоксары)

Коллектива Fata Morgana (Чебоксары)

Все огненные шоу смотрелись очень красиво.

Все огненные шоу смотрелись очень красиво.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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