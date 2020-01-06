2020-01-06T15:18:07+03:00
Происшествия

Сотрудники Росгвардии в полночь в Рязани задержали вора

Его добычей стала современная электроника
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Задержание. Фото: Росгвадия.Задержание. Фото: Росгвадия.
Изменить размер текста:

5 января около часа ночи на пульт дежурного городского отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал с кнопки тревожной сигнализации магазина на улице Тимуровцев.

На место группа задержания прибыла оперативно. Как выяснили сотрудники Росгвардии из магазина неизвестный похитил колонки, пауэрбанк и скрылся через эвакуационный выход. При этом работники магазина описали внешность похитителя.

Росгвардейцы по приметам обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался житель областного центра. Наряд Росгвардии передал задержанного полиции для дальнейшего разбирательства.

ЧИТАТЬ ТАЖЕ

С самой актуальной новогодней елки в Рязани украли два противогаза

Отметим, что всего на новогодней конструкции более 80 средств химической защиты (ПОДРОБНОСТИ)

В рязанском кафе росгвардейцы задержали пьяного дебошира-мигранта

Мужчина размахивал ножом и пытался украсть сумочку одной из посетительниц (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники Росгвардии в полночь в Рязани задержали вора
Рязанцев ждет вторая часть фестиваля «Огня и света»
В Рязани определились с датой похорон Александра Базияна
Умер первый президент адвокатской палаты Рязанской области Иван Марков
«Рязанский валенок» состоялся 5 января в Лесопарке
Елена Сорокина поздравила рязанку с вековым юбилеем
Собаке Марусе, которую расстреляли и содрали шкуру, снова нужна помощь
В ночном клубе в центре Рязани двое парней изнасиловали девушку
В райцентре Пителино за рулем «Жигулей» скончался водитель-астматик
Рязанцам рассказали, как селфи-палка может убить человека
Скоропостижно скончался президент Рязанской федерации стрельбы из лука
В Рязани продолжают замертво падать птицы
Пожар в рязанском поселке Семчино тушили 20 человек
В Рязани мужчина угрожал соседям ножом и поджег дверь их квартиры
В канун Нового года осуществилась мечта двоих пожилых рязанцев из Михайловского дома-интерната