Сотрудники Росгвардии в полночь в Рязани задержали вора

6 Янв. 2020 2020-01-06T15:18:07+03:00

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5 января около часа ночи на пульт дежурного городского отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал с кнопки тревожной сигнализации магазина на улице Тимуровцев.

На место группа задержания прибыла оперативно. Как выяснили сотрудники Росгвардии из магазина неизвестный похитил колонки, пауэрбанк и скрылся через эвакуационный выход. При этом работники магазина описали внешность похитителя.

Росгвардейцы по приметам обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался житель областного центра. Наряд Росгвардии передал задержанного полиции для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU